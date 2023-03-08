حب الله استقبل وفدا من حماس.. القضية الفلسطينية ستبقى على رأس الأولويات

التقى مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله الاربعاء وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، حيث تم البحث في تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد المجتمعون أن “الشعب الفلسطيني لن يسمح لحكومة نتنياهو الحالية بالإمعان في تدمير ثوابت شعبنا وانتهاك مقدساته”، وأشاروا إلى “أهمية تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية الذي أربك منظومة الاحتلال الأمنية والعسكرية”، وشددوا على أن “جميع المؤامرات التي تحاك لإنهاء المقاومة في الضفة مصيرها الفشل”، ولفتوا الى أن “المقاومة وأحرار العالم لن يسمحوا للاحتلال ومستوطنيه بانتهاك حرمة المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى”.

وقد حيا حب الله “حركة حماس على أدائها البطولي إلى جانب فصائل المقاومة الأخرى، وأدائها في المحافظة على استقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان”، وأكد أن “القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات حزب الله لانها القضية المحورية لكل الأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام