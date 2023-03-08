قنديل للمنار: المعبر الالزامي للخروج من الفراغ هو التفاوض مع الفريق الداعم لفرنجية

اشار رئيس تحرير صحيفة البناء الاستاذ ناصر قنديل ان اختيار التوقيت للاعلان عن دعم ترشح الوزير السابق سليمان فرنجية جاء على خلفية انجازات في الاستحقاق الرئاسي واصبح الفريق الاخر بلا مرشح وهم مربكون ولا يملكون ادوات المعركة.

واشار قنديل الى ان الحلقة القادمة هي الحوار وما نحتاجه الاستجابة لدعوة الحوار من اجل طرح الخيارات الرئاسية والتوصل لصيغة توافقية معتبرا ان هناك 3 اطراف رافضة للحوار لديها حوالي 33 نائب.

واعلن ان المعبر الالزامي للخروج من الفراغ اسمه التفاوض مع الفريق الداعم لسليمان فرنجية، واعتبر ان الخارج معني ان يختار احدى مقاربتين في التعامل مع ملفات المنطقة إما المواجهة او البحث عن تسويات.