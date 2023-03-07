حدث اليوم| اشتباكات عنيفة بجنين مع الاحتلال وسقوط 6 شهداء وعدد من الإصابات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مخيم جنين، وحاصرت منزلًا، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في المخيم، واستهدفته بالصواريخ أكثر من مرة، وسط تصاعد الدخان من المنزل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة الشهيد أمجد العزمي في مخيم جنين وتطالب والده بتسليم نفسه.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 6 شبان عرف منهم الشاب محمد وائل غزاوي ( 26 عامًا) و إصابة عدد من مواطنين خلال اقتحام مخيم جنين، بينهم إصابة خطيرة في الصدر وصلت لمستشفى جنين الحكومي، وإصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف وصلت مستشفى ابن سيناء التخصصي.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى نداءات من داخل مخيم جنين لإسعاف عدد من الجرحى، في حين اعلنت بدورها وزارة الصحة الفلسطينية ان قوات الاحتلال اطلقت النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف في جنين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال قطعت الانترنت عن المخيم، وأعلنت المقاومة في جنين التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم. واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، رشق خلالها الشبان الثائر مركبات الاحتلال بالحجارة.

واعلنت كتيبة جنين في بيان ان مجاهديها يواصلون حتى اللحظة عمليات التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة.









واعلنت كتيبة جنين في بيان عن تمكن مجاهديها من اسقاط مسيرتين تابعتين للاحتلال الصهيوني في مخيم جنين.



بالتزامن مع اقتحام مخيم جنين الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من مخيم عسكر شرق نابلس



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين عقب محاصرة أحد المنازل قرب مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات “إسرائيلية” خاصة اقتحمت أطراف المخيم، وحاصرت منزل المواطن عبد الفتاح خروشة، في منطقة حي المعالي وسط إطلاق للنار.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء خالد وعبد وقسام خروشة، جاء ذلك بالتزامن مع عدوان تشنه قوات جيش الاحتلال على مخيم جنين، حيث أعلنت وزارة الصحة عن وجود شهداء ومصابين بالمخيم.

قاسم: مخيم جنين يقدم ملحمة أسطورية والمقاومة لن تتوقف حتى دحر الاحتلال



وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم، أن المقاومة في الضفة المحتلة مستمرة ومتصاعدة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وقال “إن مخيم جنين يقدم ملحمة أسطورية عبر اشتباكه الدائم مع الاحتلال”، مشددا على أن عمليات الاغتيال والاعتقال ستزيد من الفعل المقاوم في مناطق الضفة كافة.

وبين أن الاحتلال يقف عاجزا أمام الفعل المقاوم لشبابنا الثائر في مناطق الضفة المحتلة، مؤكدا أن شعبنا يدافع عن نفسه أمام جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه.

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية