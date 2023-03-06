بالفيديو| 6 إصابات في اعتداء للمستوطنين الصهاينة على بلدة حوارة

أصيب مساء اليوم الإثنين 6 مواطنين فلسطينيين اثر اعتداء للمستوطنين على بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في نابلس، أن”5 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز كما أصيب مسن بحجر في الرأس تم نقل جميع الإصابات إلى طوارئ ابن سينا اثر اعتداء المستوطنين على بلدة حوارة”.

وبالتزامن مع ذلك، قالت مصادر طبيبة :” إن الاصابات التي وصلت مستشفى ابن سينا من بينها طفلة وسيدة أصيبوا بالاختناق اثر اطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع.

وفيما يلي مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للإصابات التي وصلت “مستشفى ابن سينا”.

المصدر: فلسطين اليوم