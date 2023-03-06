الرئاسة التونسية: نعبر عن الاستغراب من حملة تتهم تونس بالعنصرية ومصادر هذه الحملة معروفة ونرفض الاتهامات بالعنصرية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 00:14

الرئاسة التونسية: نعبر عن الاستغراب من حملة تتهم تونس بالعنصرية ومصادر هذه الحملة معروفة ونرفض الاتهامات بالعنصرية

منذ 2 ساعة 5 March، 2023
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