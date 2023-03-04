تقرير مصور | اساتذة التعليم الرسمي يعلنون العودة المشروطة إلى التعليم

أعلنت روابط التعليم الرسمي العودة إلى التدريس في الثانويات والمدارس والمعاهد اعتبارًا من صباح يوم الإثنين 6/3/2023، واستمرار الإضراب في الدوام المسائي إلى حين حصول جميع العاملين فيه على بدل الانتاجية.

وأشارت الروابط في بيان إلى ان وزير التربية أكد الالتزام بعدد من المطالب، أبرزها دفع بدل الانتاجية في مواعيدها المحدّدة، واعادة النظر بعدد أيّام الدوام المقررة عن شهر آذار، دعم تحركات الروابط في تأمين الاعتمادات اللازمة لتعاونية موظّفي الدولة، بالإضافة إلى دعم مطلب الروابط في الاستفادة من بدل الانتاجية اعتبارًا من شهر تموز وحتى نهاية العام والتي سيحصل عليها القطاع العام.

المصدر: المنار