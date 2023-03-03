خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل وتصاريح

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل خمسة قرارات تمديد مهل وتصاريح وجاء في:

القرار الأول: تمدد لغاية 20/03/2023 ضمناً, مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2023.

القرار الثاني: تمدد لغاية20/03/2023 ضمناً, مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن سنة 2023.

القرار الثالث: تمدد لغاية 20/03/2023 ضمناً مهلة تسديد القسط الأول عن العام 2023 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة.

القرار الرابع: تمدد لغاية 20/03/2023 ضمناً, تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2023.

القرار الخامس: تمدد لغاية 20/03/2023 ضمناً, مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر, ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهري كانون الأول 2022 وكانون الثاني 2023.

“وتأتي هذه القرارات افساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة, وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد”، على ما اعلن المكتب الاعلامي لوزير المالية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام