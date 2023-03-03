كم بلغ سعر صرف الدولار بعد الظهر؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2023 - 15:06

كم بلغ سعر صرف الدولار بعد الظهر؟

منذ 1 ساعة 3 March، 2023
سعر صرف
لبنان

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم 79000 ليرة.

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