تقرير مصور | اتساع التظاهرات ضد نتنياهو وبن غفير يدعو للتعامل معها بالقوة

اندلعت مواجهاتٌ عنيفةٌ بين متظاهرين صهاينةٍ وشرطةِ العدو خلالَ احتجاجاتٍ حاشدة خرجت في تل أبيب تنديداً بما يسمى مشاريعَ الإصلاحات القضائية.

وأغلق المتظاهرون طرقاً مركزيةً مخترقين حواجزَ الشرطةِ في محاولتِهم الوصولَ إلى شبكةِ شوارعِ “أيالون” السريعةِ في الاراضي المحتلة.

ورداً على استخدامِ الشرطةِ القوةَ ضدَّهم ، جلسَ المتظاهرونَ وسطَ الطرقات. ودعا وزيرُ الامن الصهيوني الى التعاملِ بشدةٍ معَ كلِّ متظاهرٍ لا يستجيبُ لدعواتِ التهدئة .

وتهددُ التظاهراتُ في كيانِ العدو تماسكَ جيشِ الاحتلالِ الصهيوني .

المصدر: قناة المنار