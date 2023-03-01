المفتي قبلان: لإعلان حالة طوارئ وطنية لأن مصير لبنان على المحك

ناشد “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له الاربعاء كافة القوى والزعامات اللبنانية، وقال “البلد ينزلق نحو أسوأ أزماته والكوارث تتدحرج بشكل مجنون والليرة انتهت وكل مؤسسات الدولة تكاد تكون خارج الخدمة، فيما هناك من يصر على معادلة لا حكومة ولا تشريع حتى لو طار البلد”.

وأضاف المفتي قبلان “للبعض الذي يريد تعطيل الدولة مقابل انتخاب رئيس أقول: انتخاب الرئيس ضرورة وطنية لكن ترك تشريع الضرورة وانعقاد الحكومة وأخذ قرارات عاجلة بأخطر الملفات التي يتوقف عليها مصير البلد ضرورة وجودية للبنان بدولته وشعبه ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي”، وتابع “المطلوب إعلان حالة طوارئ وطنية سريعا لأن مصير لبنان على المحك”.

وقال المفتي قبلان “ارحموا الناس وانقذوا ما تبقى من لبنان، وسارعوا لأن واشنطن تقود أسوأ سيناريو لإغراق لبنان بالأزمات التي تهدد وجوده”، واضاف “بهذا السياق الانقسام السياسي خيانة والتلهي بالقشور انتحار والمواجهة السياسية بمثابة زيت يحرق لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام