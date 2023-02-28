مع الحدث| النائب يحيى: كلام في غير محله بقضية الشيخ الرفاعي.. صقر: الحملة للتوتير والشحن

اشار القيادي السابق في الحزب السوري القومي حسان صقر في حديث لبرنامج “مع الحدث” الى انه في موضوع الشيخ احمد الرفاعي شن البعض حملة على القوميين اولاً ولكن هذه الاتهامات لأنها لا تاخذ بعدا مذهبيا حوّلوها نحو حزب الله لشحن النفوس ولم يتراجعوا عن توتير الاجواء في البلد واذا انتقدت موقفهم زادوا من غيهم وتصعيدهم . واشار انه يطمح بالارتقاء في المجتمع من حالة الطوائف الى حالة المواطن وهي ان كانت طويلة الامد ولكنها تسحب فتيل الازمات.

من جهته النائب محمد يحيى شكر القوى الامنية والجيش على كشف العملية مشيرا اننا سمعنا كلاما في غير محله وبعد كشف العملية ذهبنا مع الافتاء ووفد من المشايخ وعزينا وناشدنا تهدئة النفوس لان هذا الامر اثار بلبلة.