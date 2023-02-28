إلى محافظة حلب.. وصول القافلة الإغاثيّة الثانية المُقدّمة من الجالية اليمنية

وَصلَت إلى محافظةِ حلب القافلة الإغاثيّة الثانية المُقَدّمة منَ الجاليةِ اليمنيةِ في سوريا إِلى المُتضرِّرِينَ منَ الزِلزالِ تحتَ شعارْ “منَ اليمنِ إِلى الشام.. كُلُّنا مُقاوَمة”.

وتَضُمُّ القافلةُ سِتَّ شاحناتٍ تحتوي على أدويةٍ ومُستلزَماتٍ طِبيّةٍ وموادَّ غذائيةٍ وأَلبِسَةٍ شَتَوِيّة ومفروشاتٍ مُتنوِّعة. وأكّدَ السفيرُ اليمنيُّ في سوريا عبد الله علي صبري، أَنّ اليمنَ وسوريا في خندق واحد، وأَنَّ المُصَابَ في سوريا هو مُصَابُ اليمنِ أيضاً لافِتاً اِلى أنَّ هذه القافلةَ تَهدِفُ إِلى تعزيزِ كلِّ الجهودِ التي تَصُبُّ في خانةِ كسرِ الحصارِ والعقوباتِ الأمريكيّةِ الظالِمَة.