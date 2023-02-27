الصحة الفلسطينية: إصابتان برصاص الاحتلال الحي في بيت لحم، وصلتا إلى مستشفى بيت جالا ومستشفى الجمعية العربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2023 - 00:02

الصحة الفلسطينية: إصابتان برصاص الاحتلال الحي في بيت لحم، وصلتا إلى مستشفى بيت جالا ومستشفى الجمعية العربية

منذ 14 mins 26 February، 2023
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