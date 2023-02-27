إذاعة جيش الاحتلال: أحد القتيلين في حوارة اليوم هو ضابط برتبة رقيب في وحدة قتالية خاصة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2023 - 00:00
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شهيد فلسطيني وإصابة 350 آخرين برصاص الإحتلال اثر مهاجمة مئات المستوطنين وقوات الإحتلال منازل المواطنين في قرى نابلس
ميليشات المستوطنين الصهاينة تحرق أكثر من 35 منزلاً بالكامل و40 منزل بشكل جزئي و100 مركبة في حوارة جنوبي نابلس
إعلام العدو يقول إن عدد المستوطنين المشاركين في الهجوم على حوارة في نابلس بالمئات وهو غير مسبوق في مثل هذه الأحداث
مدير الإسعاف في نابلس: الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف إلى بلدة حوارة والبيوت التي يتعرض أصحابها لحالات اختناق
فصائل في المقاومة الفلسطينية تدعو إلى النفير العام لاسناد بلدة حوارة والإشتباك مع الإحتلال ومستوطنيه المجرمين
مقتل صهيونيين اثنين جراء عملية اطلاق نار بطولية قام بها شاب فلسطيني في بلدة حوارة جنوبي نابلس بالتزامن مع اجتماع العقبة
حماس: عملية حوارة أوصلت رسالة لأطراف مؤتمر العقبة بأنّه لا يوجد أي خطة قادرة على حسم المقاومة وإنهائها في الضفة والقدس
بيان اجتماع العقبة يقول إن الإحتلال سيتوقف عن مناقشة إقامة مستوطنات لـ 4 أشهر ولن يوافق على أي وحدات جديدة لـ 6 أشهر
الخارجية الأردنية تقول إن اتفاقاً جرى في العقبة بين السلطة الفلسطينية والإحتلال على خفض التصعيد و"منع المزيد من العنف"
نتنياهو يقول إن البناء وشرعنة البؤر في الضفة سيستمر وفقاً لجدول التخطيط والبناء دون أي تغيير ولن يكون هناك تجميد
مستشار الإمام الخامنئي علي أكبر ولايتي يبحث هاتفياً تطورات القضية الفلسطينية مع اسماعيل هنية وزياد النخالة
ولايتي: ماضون في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته واجتماع العقبة يكشف محاولات الكيان التخلص من أزماته
اسماعيل هنية: هناك مرحلة جديدة من النضال ضد الصهاينة والمقاومة بدأت بالفعل في فلسطين ونفخت روحاً جديدة في جسد الشبان
زياد النخالة: شجاعة المجاهدين في الميدان ودفاع الشعب الفلسطيني عنهم خير دليل على اقتدار هذا الشعب وعدم تخليه عن مقاومته
حزب الله يدين الجريمة التي أودت بحياة الشيخ أحمد الرفاعي ويشيد بدور فرع المعلومات الذي أماط اللثام عن هذه الجريمة
حزب الله: قوى سياسية ورجال دين وجهوا إتهامات بحقنا دون دليل وعرضوا استقرار البلد للخطر وعملوا لخلق فتنة بين المسلمين
حزب الله: نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية العمل بكل قوة لمحاسبة المحرضين الذين نشروا الشائعات وضللوا التحقيق الأمني
حزب الله: نتمسك بحقنا الكامل في مقاضاتهم أمام المحاكم المختصة لينالوا العقاب الرادع والجزاء الذي يستحقون
الرئيس بشار الأسد يلتقي في اجتماعين متتالين رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود البرلمانية العربية التي شاركت في اجتماع بغداد
الوفود العربية التي زارت دمشق اليوم أكدت على أهمية العمل من أجل عودة سوريا لممارسة دورها الفاعل في محيطها العربي
الرئيس الأسد يلتقي رئيسي البرلمان العراقي والاماراتي: زيارة الاتحاد البرلماني العربي إلى دمشق تمثل نبض الجماهير العربية
الوفد البرلماني العربي: الشعب السوري قادر على تجاوز آثار الزلزال كما استطاع مواجهة الحرب والحصار
الخارجية المصرية تعلن ان الوزير شكري سيزور سوريا وتركيا للتضامن والتأكيد على استعداد القاهرة لدعم الدولتين بعد الزلزال
قائد القوة البحرية في الجيش الايراني: القيمة الحقيقية للإنجازات العسكرية البحرية ستظهر في ميادين العمل
المجلس السياسي الأعلى في اليمن: للشعب الحق في التعامل مع أي تواجد عسكري باعتباره احتلال واتخاذ كل الخيارات لنيل الحرية
قيادة شرطة محافظة الأنبار غربي العراق تعلن مصرع 4 من عناصر الحشد الشعبي العشائري إثر اعتداء إرهابي في المحافظة
القوات المسلحة العراقية: مقتل 17 ارهابياً بينهم قيادي بارز في داعش باشتباكات مع قوات جهاز مكافحة الإرهاب في الأنبار
الرئيس الروسي يشيد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي بمساهمة الاخير الشخصية في تطوير العلاقات الروسية التركية
بوتين في مقابلة تلفزيونية: روسيا ترد على محاولة الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إعادة تشكيل العالم بناء على مصالحه
وزير الدفاع الروسي: سنقيم إلى أي مدى سنكون مضطرين لإبعاد تهديد الغرب عن حدودنا بناء على الأسلحة التي سيقدمها إلى كييف
ايران تعلن تأييد وثيقة الصين حول أوكرانيا وتعتبر عناصرها كافية لبدء مفاوضات إنهاء الأنشطة العسكرية ووقف العقوبات
الخارجية الجزائرية تعلن إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف بعد إغلاقها منذ نحو عام إثر تدهور الأوضاع الأمنية
المفوضية الأوروبية تدعو لمضاعفة الجهود حول الهجرة واللجوء عقب غرق مهاجرين قبالة ساحل كالابريا الإيطالي ومقتل العشرات
رئيسة الحكومة الإيطالية تعليقاً على غرق سفينة المهاجرين: ملتزمون بالتصدي للهجرة غير الشرعية ومنع هذه المآسي
إذاعة جيش الاحتلال: أحد القتيلين في حوارة اليوم هو ضابط برتبة رقيب في وحدة قتالية خاصة
منذ 39 mins
26 February، 2023
عاجل
حوارة
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