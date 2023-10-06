الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد المصابين في مواجهات حوارة إلى 78 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2023 - 18:16
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نعتزم مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء السوريين في مكافحة جميع أشكال الإرهاب
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب لبيب ضميدي (١٩ عاماً) برصاص مستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: 78 إصابة خلال عدوان قوات الاحتلال ومستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس
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حركة حماس: حركة الجهاد الإسلامي شكّلت إضافة نوعية لمشروع المقاومة وهي ركيزة أساسية من ركائز العمل الوطني الفلسطيني
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الاتحاد الأوروبي: نعرب عن قلقنا الشديد من عزم روسيا إنشاء قاعدة بحرية دائمة في منطقة أبخازيا الانفصالية بجورجيا
النيابة العامة في فنزويلا تصدر مذكرة توقيف بحق المعارض خوان غوايدو بجرائم اختلاس تفوق 20 مليار دولار
الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد المصابين في مواجهات حوارة إلى 78
منذ 2 ساعة
6 October، 2023
المواجهات في حوارة
الهلاب الاحمر الفلسطيني
حوارة
فلسطين
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