جلسة حكومية رابعة الاثنين ببنود مستعجلة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 25 2023 - 23:16
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
السيد هاشم صفي الدين: الوضع الداخلي يحتاج إلى تشاور الجميع وأن يعرف اللبنانيون أن انتظار الخارج لن يحل المشكلة
السيد صفي الدين: إنقاذ البلد يكون بالتقاء اللبنانيين ليجدوا حلولاً لمشاكلهم وهم قادرون شرط أن ينسى بعضهم الخارج ووعوده
النائب محمد رعد: نرفض القبول بأن يسمي الخارج رئيس الجمهورية وأن يرهن مصير لبنان ومستقبل أجياله نتيجة حصار ظالم
النائب رعد: مفتاح الحل أن نتفاهم داخلياً برؤية إقليمية منفتحة لمصلحة البلد ونأتي برئيس يستطيع إدارة هذه المرحلة
الرئيس نجيب ميقاتي: هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة من ركائز الاقتصاد وليس حماية أي مصرفي أو مصرف يخالف القوانين
الرئيس ميقاتي: نضع أولوية أساسية قبل أي أمر آخر وهي إعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين
الرئيس ميقاتي: نجدد الدعوة إلى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأن لا حل إلا بالتعاون للنهوض بهذا الوطن
فصائل المقاومة الفلسطينية: مشاركة السلطة غداً الأحد في الاجتماع الأمني في الأردن طعنة جديدة لتضحيات شعبنا وخيانة للشهداء
فصائل المقاومة في مخيم جنين: لقاء العقبة الانهزامي يأتي على وقع الاستيطان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا
فصائل المقاومة في جنين: الأولى من التفاهمات الأمنية مع الاحتلال الذهاب إلى الوحدة الوطنية مثلما توجهت البنادق في الميدان
مقاومون يطلقون النار تجاه طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال في أجواء مخيم جنين
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة مواطنة برصاص مطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
إعلام العدو: عشرات آلاف المستوطنين يتظاهرون في تل أبيب ومدن أخرى ضد قانون الإصلاحات القضائية المقدم من حكومة نتنياهو
البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي: تشكيل وفد للتأكيد على دعم سوريا والوقوف بجانب شعبها بعد الزلزال
سانا: وصول طائرة إيرانية إلى مطار حلب الدولي تحمل 14 طناً من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية لمتضرري الزلزال
وزير العدل التركي: إصدار مذكرات اعتقال بحق عشرات المقاولين ومسؤولي تفتيش أبنية في المدن المنكوبة بالزلزال
وزير الداخلية التركي: ستتم إزالة 15 مليون طن من الركام نتيجة الزلزال المدمر في أنطاكيا وحدها
زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة هوكايدو شمال اليابان
وسائل إعلام يمنية: 146 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها تحليق طائرات تجسسية و29 خرقاً بقصف مدفعي
الهند تعلن دعمها لموقف مجموعة الـ20 المطالب بانسحاب روسيا الكامل وغير المشروط من أوكرانيا
المستشار الألماني يبدأ زيارة إلى الهند تستمر يومين وتهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين
البيرو تعلن سحب سفيرها لدى المكسيك بشكل نهائي احتجاجاً على ما وصفته بتدخل الرئيس المكسيكي غير المقبول في شؤونها الداخلية
جلسة حكومية رابعة الاثنين ببنود مستعجلة
منذ 3 ساعة
25 February، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
جلسة حكومية الاثنين … ولا جديد رئاسيا أو تشريعيا.
المصدر:
قناة المنار
الحكومة اللبنانية
جلسة حكومية
التعليقات
ذات صلة
بانتظار تحديد موعد الجلسة.. جدول اعمال مصغر لمجلس الوزراء
جلسة حكومية بعنوان تربوي.. والهزة الارضية من خارج جدول الاعمال
جلسة لمجلس الوزراء اللبناني الاثنين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}