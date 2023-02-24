الخط الساخن| الاسعار الى الدولرة: ماذا عن الرقابة وضبط السوق؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2023 - 22:30

الخط الساخن| الاسعار الى الدولرة: ماذا عن الرقابة وضبط السوق؟

منذ 3 ساعة 24 February، 2023
الخط الساخن 3
لبنان

في حلقة الخط الساخن تحت عنوان “الاسعار الى الدولرة: ماذا عن الرقابة وضبط السوق ومن يحمي المستهلك؟” فنّد محمد بيطار رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية بالتفويض اسباب الفوضى في التسعير وركز على جشع بعض التجار

واشارت هلا الشموري رئيسة مصلحة الاقتصاد بالتكليف في البقاع في اطلالة لها ضمن الحلقة الى الفوضى في التسعير واهمية تعزيز الرقابة

في جولة للزميلة ديما جمعة الى النبطية التقت المواطنين وتحدثوا عن ازمة الاسعار واختلافها من حي الى اخر

وانتقلت الزميلة ديما الى سوق البلدية وتعرفت على اسعار الخضار

واتصل مجموعة من المواطنين خلال الحلقة ليرفعوا الشكوى مباشرة على الهواء ويجيب الضيوف على تساؤلاتهم

وفي مداخلة مع السيد محمد الحسيني – نقيب مزارعي الجنوب تحدث عن انكفاء العديد من المزارعين عن الزراعة نتيجة الخسائر التي يتكبدونها

 

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