الحجار: نعمل على تمديد الإستفادة من “برنامج أمان”

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار الذي قال بعد اللقاء “أطلعت دولة الرئيس على العمل الذي قمنا به بالتنسيق مع وزير المالية، مجموعة البنك الدولي، ال WFP والوحدة المركزيّة لإدارة “برنامج أمان” في رئاسة مجلس الوزراء من أجل وضع خطط وسيناريوهات تؤمّن تمديد الإستفادة لأشهر إضافية للأسر التي إستفادت من “برنامج أمان”في العام 2022.”

اضاف “على ضوء هذه المعطيات، تمنيت على دولة الرئيس متابعة بعض التفاصيل القانونية على أن اعود خلال ساعات واسلمه رسالة رسميّة بهذا الخصوص”.