المنار تستوضح من “وزارة الشؤون” حول شكاوى متعلقة بـ “أمان” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2023 - 18:24

المنار تستوضح من “وزارة الشؤون” حول شكاوى متعلقة بـ “أمان”

منذ 1 ساعة 19 July، 2023
وزارة الشؤون الاجتماعية
لبنان

بعدَ ورودِ شكاوى من المواطنين الذين تقدموا للاستفادة من برنامجِ “أمان” التابع لوزارةِ الشؤونِ الاجتماعية وتمَ رفضُ طلباتِهم، تواصلت المنار مع الوزارةِ التي أشارت إلى أنَ التمويلَ المخصصَ لهذا البرنامجِ يُغطي مئةً وخمسين ألف عائلة، فيما عددُ الأسرِ التي تقدمت للاستفادةِ من البرنامجِ تجاوزت الخمسَمئة وثمانين ألفَ عائلة ، ولذلك فانه من الطبيعي أن يكونَ عددُ غيرِ المستفيدينَ كبيراً والاعتراضات كبيرة . وأكّدت الوزارة أنَ الرفض والقبول تمَ بناءً على زيارات ميدانية ومعايير محددة سبقَ وأوضحَها الوزير هكتور حجار في مؤتمراته الصحافية.

المصدر: المنار

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