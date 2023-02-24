فلسطين: 19 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس (اذاعة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2023 - 15:30

فلسطين: 19 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس (اذاعة الاقصى)

منذ 1 ساعة 24 February، 2023
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