الشيخ الخطيب: على المجتمع الدولي ادانة مجزرة نابلس والا سيعتبر شريكا في ارتكابها

وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، “تحية الاكبار والتقدير لأبطال الشعب الفلسطيني المجاهد دفاعا عن مدينة نابلس الصابرة في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني الاسرائيلي الهمجي، الذي أدمن قادته ممارسة الارهاب فتلطخت اياديهم بدماء الابرياء”، مباركاً “لفلسطين بعامة ونابلس بخاصة ارتقاء الشهداء الابطال في هذه الجريمة التي نشجبها بشدة بوصفها جريمة ضد الانسانية وانتهاكا لحرمة الانسان وعدواناً ارهابياً في حق المدنيين ينافي المواثيق والاعراف الدولية وشرعة حقوق الانسان”.

ورأى ان “العدو الصهيوني ارتكب مجزرة موصوفة ليغطي على ازماته الداخلية التي يتخبط بها بفعل الاخفاقات المتكررة لقادة كيانه”، مطالباً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ادانتها بشدة، والا سيعتبر شريكا في ارتكابها، وهو مدعو لحماية الشعب الفلسطيني من هذا الوحش الكاسر”.

وطالب “الشعوب العربية والاسلامية وكل الشعوب الحرة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعمه بكل مقومات الدعم”، مضيفا “اننا في الوقت الذي نعبّر فيه عن تضامنا مع الشعب الفلسطيني واهالي الشهداء، نسأل العلي القدير الشفاء العاجل للجرحى والنصر والفرج القريب للشعب الفلسطيني المضحي والصابر”.