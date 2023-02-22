كركي: لملء الشواغر في “الضمان”

أكد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي على “ضرورة ملء الشواغر في الصندوق والتي تجاوزت 65 في المائة من الملاك ورفده بالموارد البشرية اللازمة، من أجل تحسين العمل وزيادة الإنتاجية، سيما سد الشغور في مديرية التفتيش والمراقبة لرفدها بعدد من المفتشين كما يقتضي ملاكها الوظيفي النظامي”.

وشدد كركي في بيان له الثلاثاء على “بذل أقصى الجهود الممكنة مع جميع المعنيين بالإسراع بإقرار كل ما يلزم لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع المستخدمين والعاملين في الصندوق”.

وقال كركي “على االرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، وما نتج عنها من تدهورعلى الصعيد الاقتصادي والمالي والصحي والاجتماعي، بقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل بكل ما أتيح له من طاقات بشرية كي يحمي حقوق المضمونين ويحفظ الأمنين الصحي والاجتماعي، وبخاصة في مديرية التفتيش والمراقبة”.

للاطلاع على التقارير السنوية للتفتيش في الضمان، اضغط هنا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام