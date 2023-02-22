الخارجية الإيرانية تستدعي القائمة بأعمال السفارة البريطانية في طهران

استدعت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية في طهران، إيزابيل مارش، احتجاجا على المزاعم المثارة من جانب بلادها والتي تصب في إطار سياسة “إيرانوفوبيا”.

واستدعی رئيس المكتب الثالث لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية، ایزابل مارش، احتجاجا على “استمرار حکومة بلادها في توجیه التهم الواهية ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة التي لا أساس لها من الصحة”.

ووصف المزاعم التي قدمتها حكومة بریطانیا ضد إیران بأنها استمرار لسياسة التخویف من إيران (ايرانوفوبيا) داعيا إلى وضع حد لهذا النهج غير الودي للحكومة البريطانية.

وقال إن العقوبات البريطانية الجديدة لها دوافع سياسية، مضيفا أن “الدولة التي تسمح بممارسة أشد أشكال التمييز والفظائع ضد المهاجرين والمسلمين وتهجير اللاجئين قسرا إلى روندا خلافا للقوانين الدولية ليست في وضع يسمح لها بالحديث عن حقوق الإنسان في بلد آخر”.

وأکد أن إيران أثبتت أنها لن تستسلم للأجواء المثيرة والضغوط الأجنبية خلال العقود الأربعة الماضية وستعلن قريبا عن رد مضاد على عقوبات النظام البريطاني.

يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية، استدعت القائم بالأعمال الإيراني لديها، احتجاجا على تعليق عمل قناة “ايران اينترنشنال” المناوئة للجمهورية الإسلامية في بريطانيا، بسبب “التهديدات” التي تتعرض لها القناة.

في غضون ذلك، فرضت الحكومة البريطانية، قبل یومین إجراءات حظر جديدة على ثمانية أشخاص إيرانيين بذريعة انتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: وكالة ارنا