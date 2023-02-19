كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الاثنين صافياً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية ثم يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء بحيث يتحول الى متقلب أحيانا، مع تحذير من تكون جليد محلي على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٤٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

معدل درجات الحرارة لشهر شباط من ١١.٤ ٠ الى ١٩.٢ ٠ مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم صاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنخفض نسبة الرطوبة ويتشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٤٠٠ متر.

الإثنين: صاف مع استمرارالارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ثم يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على المرتفعات والداخل وتصبح الاجواء مهيأة لأمطار خفيفة أحيانا ويتشكل الضباب أحيانا.

الأربعاء:غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 19 درجة، فوق الجبال من 2 الى 16 درجة، في الداخل من 1 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين ٨ و ٢٥ كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و٦٠ %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: ١٧°م.

– الضغط الجوي: ٧٧١ ملم زئبق .

المصدر: الوكالة الوطنية