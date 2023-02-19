النائب فياض: نقارب التحديات بعقل وطني جامع

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، أن “لبنان يمرّ في هذه الأيام بمرحلة عصيبة، ولا يخفى أن ثمة تراكمات سلبية تتحمل جزءاً كبيراً منها الطبقة السياسية التي أدارت البلد بسياسات اقتصادية خاطئة وفساد موصوف”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه “يجب أن لا يغيب عن البال أن بلدنا يتعرض لمؤامرات خارجية متلاحقة ومتراكمة، وهي تتجه إلى مزيد من التصعيد”.

وخلال رعايته افتتاح “المركز الثقافي لسيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي” في بلدة القنطرة الجنوبية، قال فياض “نحن دائماً في موقع الاستهداف، وللأسف هناك تقاطعاً بين القوى الإقليمية والخارجية وبين بعض القوى الداخلية التي تريد أن يقع الهيكل على رأس الجميع نكاية واستهدافاً بالمقاومة وبهذا الوطن، ولأنها تريد أن توظف حالة التداعي والانهيار والفوضى في سبيل أهداف سياسية تريد أن تغير المعادلة التي دخلها هذا الوطن، والتي أدت الى تحرير أرضه، وردع العدو عن التمادي في غيه العدوانية، والتي أدت في الآونة الأخيرة إلى حماية موارده النفطية”.

وأشار فياض إلى أن “البعض يريد أن يعيدنا إلى العراء الاستراتيجي والأمني والعسكري في مواجهة التحديات التي تعصف بهذا البلد”، مؤكداً أن “شعبنا وبيئتنا وأهلنا لن ينكسروا في مواجهة هذه المؤامرات، إنما هي مرحلة صعبة، ولا بد أن نتجاوزها، ونحن إنما نقارب كل هذه التحديات ليس بعقل حزبي، وإنما بعقل وطني جامع، ونحن نريد أولاً وقبل أي شيء آخر مصلحة هذا الوطن بكل مكوناته وبنيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية