كركي يضاعف تعرفة جلسة غسيل الكلى ويدعو المستشفيات للالتزام بها

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي مذكرة الخميس قضى بموجبها زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من 1250000 ل.ل. إلى 2500000 ل.ل. من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء.

وعدل كركي “أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 500000 ل.ل. بدلا من 200000 ل.ل. عن كل جلسة”

واوضح كركي “هذه تكون المرة الخامسة على التوالي التي تعدل فيها تعرفة جلسة غسيل الكلى وبدل أتعاب الطبيب المعالج خلال العامين 2021 والـ 2022 وذلك تماشيا مع الوضع المالي الراهن وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي المعتمد في عملية استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من الخارج”.

وطالب كركي “كافة المستشفيات والأطباء بالإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام