وفاة 7 فلسطينيين من قطاع غزة بحادث سير في مصر (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 08:42

وفاة 7 فلسطينيين من قطاع غزة بحادث سير في مصر (فلسطين اليوم)

منذ 30 mins 16 February، 2023
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