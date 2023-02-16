وفاة 7 فلسطينيين من قطاع غزة بحادث سير في مصر (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 08:42
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مدير منظمة الصحة العالمية: الرئيس بشار الأسد منفتح على فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية مع تركيا إلى مناطق الزلزال
غيبرييسوس: الزلزال في سوريا خلف دماراً كبيراً ومعاناة لا توصف والقطاع الصحي عاجز عن مواجهة حالة طوارئ كهذه جراء الحرب
الشرطة التركية تلقي القبض على 78 شخصاً متهمين بإشاعة الخوف من خلال مشاركة منشورات على وسائل التواصل حول الزلزال
وزارة الخارجية الفلسطينية تعلن أن عدد مواطنيها الذين لقوا مصرعهم جراء الزلزال في تركيا وسوريا بلغ 103
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم: لقد أحسن لبنان من خلال حكومته بإرسال وفد للتضامن مع سوريا ولقاء الرئيس الأسد
الشيخ نعيم قاسم: نأمل أن يكون هذا العمل فاتحة لكسر الجليد بين المسؤولين في لبنان وسوريا ويفتح صفحة سياسية للمستقبل
الشيخ قاسم: لبنان يحتاج دائماً إلى سوريا وسوريا تحتاج دائماً إلى لبنان وكلما تعاونا مع بعضهما حلا الكثير من المشاكل
الليرة اللبنانية تسجل تدهوراً قياسياً جديداً أمام الدولار الأمريكي ما انعكس ارتفاعاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية
الليرة اللبنانية تخسر 95% من قيمتها أمام الدولار بالتزامن مع أزمة سيولة وتوقف المصارف عن تسليم المودعين أموالهم بالدولار
موسكو تكشف أن البنتاغون يضغط بنشاط من أجل فكرة استئناف التمويل لعدد من البرامج السرية جداً المتعلقة بأوكرانيا
وزير الخارجية الروسي يقول إن الدنمارك والسويد فشلتا في التعتيم على مسؤولية الغرب في تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي"
مجلس الدوما الروسي ينظر في مسودة نداء إلى الأمم المتحدة يقترح فيها إجراء تحقيق دولي في الهجوم على خطوط "السيل الشمالي"
مجلس أوروبا يقرر بناء على مبادرة من هنغاريا ورومانيا مخاطبة "لجنة البندقية" بشأن قمع الأقليات القومية في أوكرانيا
الحكومة السويسرية تطلب من البرلمان الموافقة على زيادة الميزانية العسكرية بمقدار 650 مليون دولار لشراء دبابات وذخيرة
وزير الحرب الأمريكي يدعو دول الناتو إلى تجديد مخزونات أسلحتها ويقول إن الدعم لأوكرانيا يجب أن يكون حاسماً بالهجوم القادم
أمين عام حلف الناتو يقول إنه يعتزم زيارة تركيا لمناقشة عضوية فنلندا والسويد في الحلف وإبداء التضامن في كارثة الزلزال
رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن الإتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على موسكو ستكبدها خسائر تجارية بـ 11.8 مليار دولار
الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية تعلن أنها رصدت 6 مناطيد روسية تحلق فوق كييف وأن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها
بوتين: خطط تطوير الرعاية الصحية في روسيا كبيرة وستنفذ كلها رغم الصعوبات الناشئة من الخارج والمصادر متوفرة لدينا
حركة "الليكود" العالمية تعقد مؤتمراً لها في دبي بمشاركة رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ورئيسة "الصندوق الدائم لإسرائيل"
الكنيست الصهيوني يصادق على مشروع قانون يحرم منفذي العمليات الفدائية من القدس أو الداخل من الجنسية أو الإقامة
الاتحاد التونسي للشغل يستنكر حملات الاعتقال العشوائية ومحاصرة الإعلام ويدعو إلى التعبئة للدفاع عن الحريات والحق النقابي
جبهة الخلاص الوطني في تونس تندد بالوضع السياسي في البلاد بعد سلسلة من اعتقالات لحقت شخصيات سياسية واعلامية
منظمة الهجرة الدولية تعلن فقدان 73 مهاجراً على الأقل بعد غرق قارب يقلهم قبالة السواحل الليبية وترجح وفاتهم
الجيش الصومالي يعلن مقتل 32 عنصراً من حركة الشباب خلال عملية أمنية وسط البلاد بالتعاون مع قوات "غلمدغ" الإقليمية
إصابة نحو 170 شخصاً بـ "حمى الضنك" غالبيتهم في الخرطوم ووزير الصحة يدعو المواطنين إلى مواجهة مسببات نقل الفيروس
عودة حركة النقل الجوي إلى طبيعتها في مطاري فرانكفورت وميونخ في ألمانيا بعد اضطرابات سببها عطل معلوماتي نجم عن أعمال بناء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في مهرجان "شهادة وانتصار" بمناسبة ذكرى الشهداء القادة يوم الخميس عند الـ3 عصرا
وفاة 7 فلسطينيين من قطاع غزة بحادث سير في مصر (فلسطين اليوم)
منذ 30 mins
16 February، 2023
حادث سير
فلسطين
مصر
وفاة فلسطينيين
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