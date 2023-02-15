ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 35 ألفا و418 وأدوغان يعد ببناء المنازل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 35 ألفا و418 شخصا. وأشارت “آفاد” في بيان إلى إجلاء نحو 196 ألف شخص متضرر من الزلزال من الولايات التي أصابتها الكارثة.

وأفادت بأن 35 ألفا و249 عامل بحث وإنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة بمن فيهم الفرق الدولية. وأوضحت أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمين من دول أخرى بلغ 9 آلاف و456 فردا. ولفتت إلى أن اجمالي عدد العناصر العاملة في منطقة الزلزال من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية بلغ 249 ألفا و89 شخصا.

وفجر 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت شدة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

هذا، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومة البلاد ستبدأ مطلع مارس/آذار القادم ببناء 30 ألف وحدة سكنية للمتضررين من الزلزال. وفي المؤتمر الصحفي الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة التركية بمركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، قال الرئيس التركي :”اكتملت عملية التعامل مع 15 ألف مبنى مدمر من أصل 19 ألفا في مناطق الزلزال”.

وأضاف اردوغان “سنقوم ببناء كل منزل ومقر عمل تهدم أو أصبح غير صالح للاستخدام بسبب الزلزال وسنسلمه لصاحبه”، وأوضح أنّ الأشهر القادمة ستشهد وبشكل متدرج بناء جميع الشقق السكنية بعيدا عن خطوط الصدع. ​​​​​​​وتم تصنيف 47 ألف بناء تضم 211 ألف وحدة سكنية، كـ “منهار”، أو “هدم عاجل” أو “ذو أضرار بليغة” في الولايات المتضررة من الزلزال، بحسب الرئيس التركي.

وأوضح أردوغان أن أعمال البناء ستتم مباشرة في كل مكان يتم فيه الانتهاء من تقييم حجم الضرر. وأعلن ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 35 ألفا و418، فيما يتلقى 13 ألفا و208 جرحى جراء الزلزال العلاج بالمستشفيات. وأشار الرئيس التركي أنّ كافة خبراء العالم يجمعون بأنّ زلزال قهرمان مرعش كارثة طبيعية استثنائية من حيث قوته وحجم الدمار. ويشارك 250 ألف موظف حكومي، بحسب الرئيس التركي، في جهود مكافحة آثار الزلزال.

وأكد على أنّ أعمال البحث والإنقاذ مستمرة على قدم وساق حتى انتشال آخر ضحية من تحت الأنقاض. ولفت إلى أن 28 ألف جندي من الجيش التركي يؤدون مهامهم في المناطق المتضررة من الزلزال.

وذكر أن عدد الخيم المنصوبة في مناطق الزلزال تجاوز 175 ألفا والمنازل سابقة التجهيز 5 آلاف و400. كما لفت أردوغان إلى أنّ القطاع المصرفي التركي خصص جزءا من أرباحه لعام 2022 والبالغ حاليا 50 مليار ليرة (نحو 2.64 مليار دولار) لتلافي آثار الزلزال.

وأضاف: “سنعلن عن حزم دعم جديدة لمواطنينا في ضوء الاحتياجات المستجدة في الأيام القادمة”. وكشف الرئيس التركي عن توفير الحكومة مساعدة بمبلغ 100 ألف ليرة (نحو 5 آلاف دولار) لأقرباء المتوفين بالزلزال من أجل تلبية احتياجاتهم.

وبلغ حجم التبرعات التي وصلت لإدارة الكوارث والطوارئ التركية من داخل البلاد وخارجها 8.3 مليارات ليرة (نحو 436 مليون دولار) ستنفق بأكملها على مناطق الزلزال. وإضافة إلى ذلك تبدأ غدا كل من تركيا وجمهورية قبرص التركية وأذربيجان، إطلاق حملة لجمع التبرعات. وأشار أردوغان أنّ الحملة بعنوان “تركيا قلب واحد” وستبدأ الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي لتركيا على كافة القنوات والإذاعات.

وفي اجتماع الحكومة تعهد الرئيس التركي وكافة الوزراء ولا سيما رجال الأعمال من الوزراء والموظفين الحكوميين الرفيعين، بالتبرع لآفاد بمبلغ 136 مليونا و589 ألف ليرة تركية (نحو 7.15 ملايين دولار).

المصدر: وكالة الاناضول