بالفيديو | هجمات إلكترونية على مئات المواقع الإسرائيلية من مجموعة هاكرز بحرينية

تعرضت مواقع إنترنت رسمية وشخصية في الكيان الصهيوني للقرصنة مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني من مجموعة هاكرز تسمى “الطوفان”. وقالت مجموعة الهاكرز البحرينية “نحن في إسرائيل .. الحرب معكم لن تكون في البحرين فقط” في رسالة كتبت باللغة العبرية والإنجليزية، بينما كتب بالعربية “خيبر خيبر يا صهيون”.

وتغيرت واجهة المواقع بـ فيديو متحرك يظهر فيه نجمة دواوود محطمة يحطمها سيف ذو الفقار، وبجانبها مقر السفارة الإسرائيلية في المنامة حيث ظهرت طائرات مسيرة انتحارية تهاجم الطابق الذي توجد فيه السفارة الإسرائيلية. ومن أبرز المواقع التي تعرضت للاختراق موقع روتر الإسرائيلي الاخباري (rotter.net).

وقبل هذه الهجمات نفذت المجموعة ذاتها هجومًا على موقع هيئة السياحة والمعارض في البحرين وعرضت رسالة “طوفان الشعب البحريني سيغرقكم” على نجمة داوود محطمة. مع صوت نشيد “القدس اليوم تناديني انهض يا شعب البحرين”.

وتعرضت منذ صباح اليوم عدة مواقع رسمية بحرينية لهجمات أعلنت المجموعة نفسها مسؤوليتها عنها، منها موقع مطار البحرين الدولي، وكالة أنباء البحرين، الشركة الوطنية للصيرفة، غرفة تجارة وصناعة البحرين”.

ويوم أمس سيطرت المجموعة على خوادم صحيفة أخبار الخليج، ونشرت أخبارًا للمعارضة، ثم غيرت واجهة الموقع بصور قيادات معارضة معتقلة، وكتبت رسالة “مستمرون مع القادة”. قبل أن تعلن في وقت لاحق تدمير كل بيانات ومعلومات الخوادم، وحتى الآن لازال موقع الصحيفة مغلقًا. وجاءت الهجمات بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية عشر لانطلاق شرارة الاحتجاجات في البحرين. وكرر فريق الطوفان في تصريحاته حول عمليات القرصنة بأنها دعمًا للشعب البحريني المظلوم.

المصدر: يونيوز