تايوان تهدد بإسقاط أي أجسام طائرة تقترب من أجوائها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسقط أي جسم طائر مجهول يقترب من البر الرئيسي للصين نحو شواطئ تايوان.

وصرح الميجور جنرال هوانغ وين تشي، مساعد نائب رئيس الأركان العامة للمخابرات، للصحفيين بأن تايوان في حالة تأهب بالفعل لأي عمليات توغل، لكنها لم تعثر بعد على أي اختراق لدفاعاتها.

وقال إن البالونات التي تم العثور عليها حتى الآن في جميع أنحاء تايوان استخدمت في استكشاف الأرصاد الجوية. وكانت تلك البالونات صغيرة وخفيفة نسبيا وتنفجر بعد وصولها إلى ارتفاع يمكن أن يشكل تهديدا.

وأضاف أن تايوان لم تجد حتى الآن أهدافا تتطلب ردا قاتلا.

وأكد أنه: “لم نشهد بالونات تجسس متطورة في المياه بالقرب من تايوان”.

المصدر: اسوشيتد برس