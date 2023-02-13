قافلةُ “رحماء” الاولى تصل الى اللاذقية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 13 2023 - 23:14

قافلةُ “رحماء” الاولى تصل الى اللاذقية

منذ 2 ساعة 13 February، 2023
سورية - عربي وإقليمي - لبنان

وصلت قافلةُ حملة “رحماء” الاولى المقدمة من حزبِ الله الى اللاذقية.

التعليقات

ذات صلة