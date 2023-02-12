فلسطين: قوات الاحتلال تقتحم محيط منزل عائلة بشير المهدد بالهدم في جبل المكبر بالقدس (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 11:44
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الأمم المتحدة: عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا سيتجاوز الـ40 ألفاً
نائب الرئيس التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 24617 والمصابين إلى 80278
صندوق النقد الدولي: الزلزال خلف تأثيراً كبيراً على الاقتصاد التركي
الأمم المتحدة: نحو 5 ملايين ونصف مليون سوري أصبحوا دون مأوى بسبب الزلزال
مدير الطيران المدني السوري باسم منصور: المطارات السورية استقبلت 60 طائرة مساعدات انسانية حتى الآن
وصول طائرة بيلاروسية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل مساعدات اغاثية للمتضررين من الزلزال
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تواصل تدفق المساعدات العينية والمالية والغذائية من لبنان إلى سوريا استجابة لدعوة حزب الله اغاثة المتضررين من الزلزال
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الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة يوجه رسالة للإمام السيد علي الخامنئي في الذكرى الـ44 لانتصار الثورة
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عشرات آلاف الصهاينة يتظاهرون ضد حكومة بنيامين نتنياهو للأسبوع السادس على التوالي
الاحتفال يقام في مجمع سيد الشهداء(ع) ـــ الضاحية الجنوبية لبيروت وفي حسينية الرجال في بلدة جبشيت وفي حسينية الإمام الحسن في بلدة النبي شيت وفي مجمع الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في طير دبا
فلسطين: قوات الاحتلال تقتحم محيط منزل عائلة بشير المهدد بالهدم في جبل المكبر بالقدس (قناة الاقصى)
منذ 1 ساعة
12 February، 2023
اقتحام محيط عائلة بشير
العدو الصهيوني
القدس
جبل المكبر
فلسطين
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