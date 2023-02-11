كيف بدت الصورة في احد مراكز الايواء في حلب؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2023 - 17:04
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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 27 ألف ضحية وعمليات الانقاذ مستمرة لليوم السادس على التوالي
الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى محافظة اللاذقية ويطمئن على أوضاع الجرحى في المستشفيات ويتفقد عمليات الإغاثة
الرئيس السوري بشار الأسد يجتمع بأعضاء غرفة العمليات في مدينة حلب بحضور ممثلين عن المنظمات والجمعيات الأهلية والتجار
الرئيس الأسد: الدعم الحكومي الآن دون جدوى إن لم يكن مستنداً لرؤية محلية تقوم بشكل أساسي على تحديد الأولويات للاحتياجات
الرئيس الأسد: يجب أن يكون لدينا خلال الأيام المقبلة خطة بالمشاريع التي يمكن أن تساعد حلب على النهوض بعد كارثة الزلزال
وصول رئيس منظمة الصحة العالمية إلى مطار حلب الدولي وسيقوم بجولة على المستشفيات برفقة وزير الصحة السوري ومحافظ حلب
رئيسة المفوضية الأوروبية: مؤتمر للمانحين مطلع آذار/مارس المقبل لجمع المزيد من الدعم لضحايا الزلزال
رئيس منظمة الصحة العالمية: أحضرنا معنا 35 طناً من المعدات الطبية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين والمتضررين
الرئيس التركي: 460 ألف مواطن يقطنون المدارس والمؤسسات التعليمية وسندعم المواطنين مادياً ليتمكنوا من دفع الإيجارات
الرئيس التركي: جميع الولايات التي تضررت بالزلزال بدأت فيها عمليات بناء المنازل المؤقتة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ديار بكر: 14 مليون مواطن تضرروا من الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي
الرئيس التركي: تركيا أمام كارثة كبرى وعمليات الانقاذ والبحث انتهت في بعض المدن والمناطق المتضررة
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: تسجيل أكثر من ألفي هزة إرتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد فجر الإثنين الماضي
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: الزلزال الذي حدث يعادل انفجار عدد من القنابل النووية
مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة: ما حدث في مركز الزلزال بتركيا هو أسوأ حدث تشهده المنطقة منذ 100 عام
الخارجية الفلسطينية: إرتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى 83 شخصا
لبنان: استجابة أهلية سريعة مع دعوة حزب الله لاغاثة المتضررين في سوريا عبارة عن مساعدات عينية ومالية وغذائية
النائب حسين الحاج حسن: نأمل أن يلاقينا شركاؤنا في الوطن على تفاهم وطني ينتج رئيسا ولا ينتظر الخارج لإنتاج الرئيس
مسيرات حاشدة تعم العاصمة الإيرانية طهران وباقي المحافظات إحياء للذكرى الـ44 لإنتصار الثورة الإسلامية
الرئيس الإيراني: الشعب سجل اليوم ملحمة كبيرة وأفشل مخططات الأعداء الذين بدأوا مؤامراتهم عليه منذ انتصار الثورة
السيد إبراهيم رئيسي: إيران وبالرغم من الحصار الجائر لسنوات طويلة تصدرت دول العالم بشتى مجالات المعرفة والعلوم
السيد رئيسي: الغرب هو الذي ينتهك حقوق الإنسان ويرتكب المجازر والانتهاكات بحق الشعوب مثل فلسطين واليمن وأفغانستان
السيد رئيسي: رايتنا دائما مرفوعة عاليا ويجب أن تزداد قوة وشموخا ومتمسكون بإحقاق الحق وبإيران واحدة لا شرقية ولا غربية
علي باقري للمنار: الكيان الصهوني غير قادر على مهاجمة ايران والقوة العسكرية سترد على مصدر الهجوم المحتمل على أراضيها
اعلام العدو: 9 اسرائيليين قتلوا خلال اسبوع فقط في القدس واصيب العديد خلال 3 عمليات وعاصفة العمليات قادمة في شهر رمضان
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان "شهادة وانتصار" بمناسبة ذكرى الشهداء القادة يوم الخميس المقبل عند الـ3 عصرا
كيف بدت الصورة في احد مراكز الايواء في حلب؟
منذ 3 ساعة
11 February، 2023
سورية
-
عربي وإقليمي
مراسل المنار علي شعيب ينقل اجواء احد مراكز الايواء في مدينة حلب:
المنار
حلب
زلزال سوريا
مراكز الايواء
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