بالفيديو | إنطلاق مسيرات إحياء الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران

انطلقت، اليوم السبت، مسيرات شعبية حاشدة إحياءً للذكرى السنوية الرابعة والأربعين لإنتصار الثورة الاسلامية في إيران، في العاصمة طهران وجميع محافظات البلاد.

وجدّد المشاركون في المسيرات، البيعة والولاء للإمام السيد علي الخامنئي، ونظام الجمهورية الإسلامية، مشددين على أنّ الثورة الإسلامية بعثت الأمل في نفوس كل المستضعفين والمظلومين بالعالم.

كما سيتوجه المواطنون في طهران إلى ساحة أزادي، انطلاقاً من 12 مسيراً، حيث سيلقي الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي كلمةً من وحي المناسبة.

وتحيي العاصمة طهران إلى جانب 1400 مدينة و38 ألف قرية،الذكرى السنوية الرابعة والاربعين لإنتصار الثورة الاسلامية في إيران.

المصدر: موقع المنار