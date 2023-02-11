ايطاليا تكسر الحصار جزئياً عن سوريا وترسل مساعدات إلى دمشق عبر مطار بيروت

ذكرت صحيفة الوطن السورية أن إيطاليا تكسر الحصار جزئياً وترسل طائرتين عسكريتين غداً إلى مطار بيروت محملتين بالمواد الطبية يرافقهما ٣ أطباء إيطاليين والطبيب السوري تمام يوسف. واشارت الى ان فريقا من الهلال الأحمر السوري سيقوم باستلامها واصطحابها مع الأطباء إلى دمشق.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعلن قبل أيام أن سورية طلبت مساعدات إنسانية للتعامل مع تداعيات الزلزال المدمر، مؤكداً أن العقوبات التي فرضها على الحكومة السورية ليس لها تأثير على قدرته على المساعدة. وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، جانيز لينارتشيتش، أن سورية طلبت كل شيء من مساعدات البحث والإنقاذ إلى الأدوية والغذاء.

ونقلت «رويترز» عن المسؤول الأوروبي قوله “إن الاتحاد الأوروبي يشجع أعضاءه على المساهمة، ونفى أن يكون للعقوبات تأثير على إيصال المساعدات الإنسانية”.

بدوره أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية المصطفى بن المليح أن العقوبات المفروضة على سورية تضر بالعمل الإنساني فيها، مبيناً أن الوضع الآن صعب جداً والاحتياجات كبيرة جراء الزلزال، ويجب عدم تسييس الشأن الإنساني فيها. وأشار المليح وفق «سانا»، إلى أن هدف منظمات الأمم المتحدة إيصال رسالة حول معاناة السوريين جراء العقوبات المفروضة على بلدهم وضرر هذه العقوبات بالعمل الإنساني، حيث منعت وصول مساعدات مادية بملايين الدولارات للمتضررين من الزلزال.

المصدر: جريدة الوطن السورية