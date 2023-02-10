ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى أكثر من 23 ألف وفاة

ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا إلى أكثر من 3384 حالة وفاة و5245 إصابة، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا. وقال وزير الصحة حسن الغباش، في تصريح صحفي إن “عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى إلى 1387 وفاة 2326 إصابة”

وأعلن مجلس الوزراء السوري، اليوم الجمعة، أن المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال تعتبر مناطق منكوبة.

وفي تركيا، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا إلى 20 ألفا و213 والإصابات إلى 80 ألفا و52 شخصًا. وذكر بيان صادر عن “آفاد”، الجمعة، أن 1666 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزالين التي كان مركزهما في منطقتي بازارجيك، والبيستان في ولاية قهرمان مرعش.وأضاف أن 31 ألفا و254 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

وذكرت أن “آفاد” ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية والهلال الأحمر أرسلوا 137 ألفًا و973 خيمة ومليونًا و507 ألفًا و494 بطانية إلى مناطق الزلزال، مؤكدة نصب 97 ألفًا و973 خيمة عائلية حتى الآن.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: مواقع