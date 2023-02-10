سفير لبنان في تركيا: عشرات اللبنانيين مفقود الاتصال بهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 19:26

سفير لبنان في تركيا: عشرات اللبنانيين مفقود الاتصال بهم

منذ 31 mins 10 February، 2023
سفير لبنان في تركيا غسان المعلم
لبنان

قال سفيرُ لبنان في تركيا غسان المعلم اِنَ حوالي ستين او سبعين لبنانياً مفقودٌ الاتصال بهم حتى اللحظة لافتاً الى أنه جرى تقسيمُ الجاليةِ اللبنانيةِ الموجودةِ في تركيا الى ثلاثِ فئات: فئةٌ مسجلةٌ في السفارةِ وعديدُهم مئةٌ وثلاثون، ـ وفئةٌ هم لبنانيونَ موجودونَ في تركيا ولكنهم غيرُ مسجلينَ ولا تواصلَ أو اتصالَ معهم، وفئةٌ موجودون في زيارةِ عملٍ أو سياحةٍ قصيرةٍ في البلاد.
وأشار المعلم الى أنَ اعمالَ البحثِ لا تزالُ جاريةً عن المفقودَيْنِ اللبنانيَيْنِ الياس حداد ومحمد المحمد في موقعِ الفندق الذي كانا يُقيمانِ فيه في أنطاليا والذي خرجَ منه المواطنُ اللبنانيُ باسل حبقوق بخير.

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