سفير لبنان في تركيا: عشرات اللبنانيين مفقود الاتصال بهم

قال سفيرُ لبنان في تركيا غسان المعلم اِنَ حوالي ستين او سبعين لبنانياً مفقودٌ الاتصال بهم حتى اللحظة لافتاً الى أنه جرى تقسيمُ الجاليةِ اللبنانيةِ الموجودةِ في تركيا الى ثلاثِ فئات: فئةٌ مسجلةٌ في السفارةِ وعديدُهم مئةٌ وثلاثون، ـ وفئةٌ هم لبنانيونَ موجودونَ في تركيا ولكنهم غيرُ مسجلينَ ولا تواصلَ أو اتصالَ معهم، وفئةٌ موجودون في زيارةِ عملٍ أو سياحةٍ قصيرةٍ في البلاد.

وأشار المعلم الى أنَ اعمالَ البحثِ لا تزالُ جاريةً عن المفقودَيْنِ اللبنانيَيْنِ الياس حداد ومحمد المحمد في موقعِ الفندق الذي كانا يُقيمانِ فيه في أنطاليا والذي خرجَ منه المواطنُ اللبنانيُ باسل حبقوق بخير.