ملف ساخن | حملة من حزب الله لمساعدة متضرري الزلزال

“مسؤوليتنا الشرعية والإنسانية تقتضي أن نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها الذين ما بخلوا يوماً بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني في كافة محنه”.. هذا مما جاء في بيان لحزب الله مساء امس دعا فيه الى المشاركة في حملة انسانية للتبرع للمتضررين من الزلزال. وقال في البيان “عملنا خلال الأيام الماضية على جمع المساعدات الغذائية والدوائية والإسعافية وغيرها من الإحتياجات الضرورية من خلال الجمعيات والمؤسسات المعتمدة ولكن نظرًا الى حجم الكارثة الكبير وعلى الرغم من الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب اللبناني فإننا ندعو الى أوسع مشاركة في هذه الحملة الإنسانية وندعو الراغبين في تقديم الإعانات الى التوجه الى مراكز الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية في كل المناطق، اضافة الى ايداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن ليتم وضعها لاحقا بخدمة الدولة السورية وأجهزتها الحكومية”.

وطلب الحزب من الراغبينَ في تقديمِ الإِعاناتِ التوجُّه الى مراكزِ الدفاعِ المدنيِّ التابعةِ لِلهيئةِ الصِحيةِ في كلِّ المناطق، اِضافةً اِلى اِيداعِ المَعُوناتِ الماليّةِ في فروعِ القرضِ الحَسَنِ.

بيان مؤسسة القرض الحسن

ومن ضمن الحملة التي اطلقها حزب الله ايضا تستقبل جمعية كشاف الامام المهدي (عج) في مختلف المناطق التبرعات المالية والعينية لاغاثة الشعب السوري ضمن حملة بدأت منذ امس الخميس حيث اطلقت كشافة الإمام المهدي في لبنان حملة | رحماء | لجمع واستقبال التبرعات المالية والعينية مساندةً للشعب السوري الشقيق، بعد الكارثة التي ألمّت بهم، وكسرًا للحصار الظالم عليهم.

مراسل المنار ومزيد من التفاصيل:

حملة “رحماء”

وكان لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف في هذا الاطار حول تاثير الحصار على الوضع الانساني ومزاعم واشنطن بفتح المجال لوصول المعونات:

الإدارة الأميركية تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية بعقوبات قيصر وحصار سوريا وشعبها، ولن يغيِّر سماحها الآن بتمرير المعونات صورتها المتوحشة.#الشيخ_نعيم_قاسم — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) February 10, 2023

المصدر: موقع المنار