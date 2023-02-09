المفقودون اللبنانيون في تركيا اكثر من أربعين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2023 - 21:06

المفقودون اللبنانيون في تركيا اكثر من أربعين

منذ 57 mins 9 February، 2023
تقارير مصورة - لبنان

لا يزال ذوو المفقودين اللبنانيين في زلزال تركية في حالة انتظار صعبة.

المصدر: قناة المنار

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