المفقودون اللبنانيون في تركيا اكثر من أربعين – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 9 2023 - 21:06
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
عمليات البحث عن ناجين من تحت أنقاض المباني المدمرة في تركيا وسوريا مستمرة ومناشدات دولية لتكثيف المساعدات
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 21000 ضحية وعشرات آلاف المصابين
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في جنوب البلاد إلى 17134 وإجلاء 30360 شخصا من المنطقة
وزير الصحة السوري حسن الغباش: عدد ضحايا الزلزال حتى اللحظة بلغ 1347 ضحية و2295 مصابا
الغباش: حجم الكارثة كبير جدا وتداعياتها ستكون طويلة الأمد والحصار الغربي زاد من معاناة السوريين
مراسل المنار في حلب: عملية الإنقاذ مستمرة في أحياء حلب والحاجة تزداد الى المساعدات الإنسانية العاجلة
أرتال من الشاحنات التابعة للحشد الشعبي محملة بالمساعدات الإنسانية تتجه نحو سوريا لإغاثة المتضررين جراء الزلزال
الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني للمنار: سنواصل دعم الإخوة السوريين الى حين انتهاء الحاجة إلينا
وزير الإعلام زياد المكاري للمنار: لا يمكن السيطرة على الإشاعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي
المكاري: نأسف لطريقة تعاطي بعض الإعلام اللبناني مع سوريا وندعوه إلى تغطية الأحداث الإنسانية بعيدا عن أي اعتبار
الأمين العام للأمم المتحدة: ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا يتزايدون بشكل مطرد وعشرات الآلاف يعانون من ظروف الشتاء القاسية
انطونيو غوتيريش: سأكون سعيدا إذا قررت الأمم المتحدة فتح نقاط حدودية إضافية في سوريا لإيصال المساعدات للمنكوبين
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: نتمنى السعادة والسلام للشعبين السوري والتركي مع خالص مواساتنا
وزير الأشغال علي حمية يعلن انطلاق آليات خاصة الى سوريا للمشاركة في تنفيذ مهام الانقاذ ورفع الانقاض
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان يناشد نقابة المهندسين وشركات المقاولة والبناء الإسراع لنجدة الشعب السوري المحاصر
مدينة سيينا الإيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد سلسلة هزات أرضية خفيفة
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله يتحرك لانتخاب الرئيس وفق دستور الطائف واي قواعد لا ينص عليها الدستور ليست ملزمة لأحد
النائب جبران باسيل: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقا مارونيا بل وطني ونحن ملزمون بالاتفاق لانتخاب رئيس بالأكثرية المطلوبة
وزير الخارجية الإيراني: التعاون مع وكالة الطاقة الذرية مستمر لكننا نصر على بقائه تقنيا وأن تبقى الوكالة بعيدة عن السياسة
الخارجية الروسية: جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف لن تمر من دون عقاب
المفقودون اللبنانيون في تركيا اكثر من أربعين
منذ 57 mins
9 February، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
لا يزال ذوو المفقودين اللبنانيين في زلزال تركية في حالة انتظار صعبة.
المصدر:
قناة المنار
المفقودون اللبنانيون في تركيا
زلزال تركيا
التعليقات
ذات صلة
اردوغان: عدد الوفيات وصل الى 16546 شخصاً والمصابين اكثر من 66000
الزلازل، بين العوامل الطبيعية والإرتكابات البشرية
مراسل المنار: الامور تزداد صعوبة بعد مرور اربعة ايام على الزلزال وفرص العثور على احياء تتضاءل
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}