مشاهد جوية | كهرمان مرعش.. ماذا تعرف عن المدينة التي سوى الزلزال نصفها بالأرض!!

يتواصل السباق مع الزمن في مدينة كهرمان مرعش، جنوب شرق تركيا، من أجل العثور تحت الأنقاض على ناجين محتملين من الزلزال الرهيب الذي ضرب المنطقة وبلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر.

ويحاول سكان المدينة المدمرة التعلق بأهداب الأمل على الرغم من البرد القارس.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الدمار الذي سببه الزلزال في مدينة كهرمان مرعش التركية.

وأظهر مقطع الفيديو تحول آلاف المنازل إلى أكوام من الحجارة.

وظهرت مساحات واسعة بمدينة كهرمان مرعش، عبارة عن أكوام من الحجارة بعد سقوط المنازل بسبب قوة الزلزال المدمر.

وتاريخيا، بدأت المستوطنات البشرية في منطقة كهرمان مرعش في أواخر العصر الحجري، أو ما يسمى بالعصر الحجري العلوي القديم، ثم إلى العصر الحجري الحديث مرورًا بالعصر النحاسي ثم إلى أوائل العصر البرونزي.

ومنحت مدينة مرعش، لقب بطولي وتم تغيير اسمها ليصبح “كهرمان مرعش” من قبل الجمعية الوطنية الكبرى بتركيا في 7 شباط/فبراير 1973، ذلك بسبب المقاومة والقتال التي خاضها شعب مرعش خلال الحرب ضد دول الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى.

ولمنطقة كهرمان مرعش مكانة هامة في تأسيس الجمهورية التركية، حيث أنه وفي 5 نيسان/ابريل 1925 تمت مكافأة مرعش بميدالية الإستقلال ذات الشريط الأحمر من قبل مجلس الشعب التركي. ومرة أخرى وفي 7 شباط/فبراير 1973 تم تشريف مرعش بمنحها قلب البطولة (كهرمان) ليصبح اسم المدينة من هذا التاريخ كهرمان مرعش.

شهدت المدينة زلزال كبير عام 1114، وعلى أثر هذا الزلزال فقد 40000 شخص حياته ودمرت المدينة بالكامل، كما دمرت مرة أخرى عام 1308 بسبب زلزال ضربها وقتها.

تبلغ مساحة محافظة كهرمان مرعش 14,525 كم². التضاريس الشمالية للمحافظة تضاريس جبلية تمامًا. غالبًا ما تتكون تضاريسها من الجبال التي هي امتداد لجبال طوروس في الجنوب الشرقي ومناطق الوادي المتصدع. كما تضم المحافظة سهولا كبيرة. هي سهل جافر، ومرعش، وككسن وأشاي جوسكن وأفشن والبيستان وأندرن وميزملي ونارلي وإنكلي.

ويبلغ عدد سكان محافظة كهرمان مرعش وفقًا لتعداد عام 2009 هو 1,037,491 يعيش منهم 605,531 في المناطق الحضرية و431,960 في الأقاليم والقرى. نسبة سكان الحضر 58٪ ونسبة من يعيشون في القرى 42٪.

ووفقًا لنتائج التعداد نفسه، يبلغ سكان وسط المدينة 384,953، مما يعني أن الكثافة السكانية تصل إلى 72 شخص لكل كم². أكبر المدن من حيث عدد السكان هي المدينة المركزية، والبستان، وافشین وبازارجيك وتورك اوغلو على التوالي.

ويبلغ عدد المدن في كهرمان مرعش 10، وعدد البلديات 64 وعدد القرى 476 قرية. وتحوي منطقة كهرمان مرعش، العديد من الأماكن التاريخية والأثرية، أبرزها: متحف كهرمان مرعش، وكاراهويك، وياسا تومولوس (قرية تانر)، وتضاريس قرية كيشنل، وأطلال بازارجيك (قرية تورونجلو)، وأطلال قرية أوفاشكلن.

كما تضم عدداً من القلاع، أبرزها: قلعة كهرمان مرعش، وقلعه هرمن، وقلعة ماريامتشل (جابين)، وقلعة أزجت (ينيكوي)، وقلعة بابكلي، وقلعة هاسترن، وقلعة أناجيك، وقلعة كيز.

وتضم أيضاً عدداً من المساجد، ومسجد هازنادرال (مسجد دوراقل)، مسجد هاتون، مسجد وقبر هيميت بابا، ومجمع ومسجد أصحاب الكهف، مسجد أكليم هاتون.

المصدر: وكالات