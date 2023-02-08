ختم معمل لصناعة الألبان بالشمع الاحمر في بلدة دير عمار شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 8 2023 - 17:50

ختم معمل لصناعة الألبان بالشمع الاحمر في بلدة دير عمار شمال لبنان

منذ 2 ساعة 8 February، 2023
المديرية العامة لامن الدولة
لبنان

أعلنت مديريّة أمن الدولة في لبنان في بيان لها الاربعاء عن ختم معمل لصناعة الالبان بالشمع الاحمر في بلدة دير عمار قضاء المنية شمال لبنان.

وقال البيان “في إطار الجهود التي تبذلها المديريّة العامّة لأمن الدّولة في الحفاظ على الأمن الغذائيّ والاجتماعيّ، قامت دوريّة من مكتب المنية الضنّيّة – الشمال، بمؤازرة مندوبي وزارة الاقتصاد في دهم معملٍ للألبان والأجبان في بلدة دير عمار – قضاء المنية، عائد للمدعوّ (أ.خ.)، حيث تبيّن وجود أجبان معفّنة وأوساخ في المعمل، ويقوم عمّاله بتصنيع الألبان من موادّ جيلاتينيّة غير صالحة”، وتابع “تمّ ختم المعمل بالشّمع الأحمر وتنظيم محضر قضائيّ بحقّ صاحبه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة