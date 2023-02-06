وزارة الاقتصاد تعلن إجراءات في حق المخالفين من أصحاب المولدات

أعلنت وزارة الاقتصاد في لبنان في بيان لها الاثنين انه”عطفا على التواصل بين وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام والنيابة العامة التمييزية لضبط مخالفات اصحاب المولدات الكهربائية، جال مراقبو مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على اصحاب المولدات في بيروت وجبل ولبنان في عطلة الاسبوع وتم تنظيم محاضر ضبط بحق من خالف منهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط وفرض دفع الفواتير او جزء منها بالدولار”.

وتابع البيان “باشرت المديرية العامة لامن الدولة بعد مخاطبة النيابات العامة المختصة باستدعاء المخالفين على ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة”، واضاف “تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة جولاتها على كل الأراضي اللبنانية لضبط المخالفات وحماية المستهلكين من عمليات الغش والجشع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام