مصلحة الأرصاد الجوية: الإثنين أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة حتى الأربعاء

أصدرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان نشرة الطقس مساء اليوم وفيها:

“الحالة العامة: يشتدّ تأثير العاصفة “فرح” على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من فجر يوم غد الاثنين حيث تتساقط أمطار غزيرة تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود ال ١٠٠ كلم/ساعة خاصة شمال البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتتساقط الثلوج الكثيفة على ارتفاع ١١٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها يومي الثلاثاء والاربعاء حيث تلامس ال ٦٠٠ متر في المناطق الشمالية ، تبدأ العاصفة بالانحسار التدريجي اعتباراً من بعد ظهر الاربعاء، وتسيطر رياح شمالية قطبية باردة تؤدي الى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية مع موجة من الصقيع تستمر حتى يوم السبت المقبل حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع.

وحذرت المصلحة من “تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكّل السيول وسلوك الطرقات الجبلية أيام الاحد والاثنين مع تجدد العاصفة” . مشيرة إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر شباط من ١١.٤ ٠ الى ١٩.٢ ٠ مئوية.

أما الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين فيكون: غائم وعاصف مع رياح قوية تتخطى ال ١٠٠كم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر فيقارب ال ٥ أمتار ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطارغزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وتتشكل السيول الجارفة على الطرقات كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع ١٠٠٠ متر نهاراً وتلامس ال ٨٥٠ مترا خلال الليل، لذا يرجي توخي الحذر خلال سلوك الطرقات الجبلية خاصة طريق ضهر البيدر بسبب تراكم الثلوج.

الثلاثاء: غائم اجمالاً مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتقعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى ٧٠ كلم/س خلال فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٨٠٠ مترنهاراً ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل فتلامس فجر الأربعاء ال٥٠٠ متر خاصة شمال البلاد لذا يرجى توخي الحذر خلال سلوك بعض الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج حيث من المتوقع ان تكون مقطوعة.

الأربعاء: غائم الى غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة ( دون معدلاتها الموسمية حوالي ال ٤ درجات)، تتساقط امطار متفرقة تشتدّ أحياناً خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٦٠٠ متر وما قوق، تخف حدة الامطار والثلوج اعتباراً من بعد الظهر وتنحسر تدريجياً خلال الليل وتسيطر الجبهة القطبية الباردة على البلاد فتؤدي الى موجة من الصقيع وتشكل طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع ٦٠٠ متر والتي تؤدي الى الانزلاقات لذا يرجى توخي الحذر خلال القيادة.

الخميس: غائم جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع ٦٠٠ متر، يتحول تدريجياً خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل مما يؤدي الى حدوث انزلاقات.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام