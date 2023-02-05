ارتفاع ضحايا القصف الأوكراني لوسط مدينة دونيتسك إلى 4 قتلى و 4 جرحى

تم انتشال جثتي رجل وامرأة من تحت أنقاض المبنى الذي تم قصفه السبت في مركز مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية لترتفع الحصيلة إلى 4 قتلى و 4 جرحى.

وقال “مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا ذات الصلة” إنه “تم العثور على جثتي مدنيين اثنين آخرين تحت أنقاض منزل تضرر نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كييفسكي في دونيتسك يوم أمس السبت”، ولفت إلى أن “الضحايا المدنيين هم امرأة تولد عام 1993 ورجل تولد عام 1989 انتشلا من تحت الأنقاض”.

وفي وقت سابق من يوم السبت أفادت السلطات في دونيتسك بسقوط ثلاث قذائف على حي كييفسكي في دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية، خلفت ضحايا، حيث تم استهداف المدينة بعشرة صواريخ MLRS، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم.

المصدر: روسيا اليوم