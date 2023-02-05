عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات العدو الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة الأحد باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة”.

وتابعت المصادر “واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، إضافة إلى إبعاد العشرات عنه”.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

المصدر: وكالة وفا