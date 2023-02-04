للأسبوع الخامس على التوالي.. آلاف الإسرائيليين يحتجون ضد حكومة نتنياهو

تظاهر آلاف المستوطنين الصهاينة في مدينة تل ابيب وفي العديد من المدن الأخرى، للأسبوع الخامس على التوالي، ضد خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين لإضعاف النظام القضائي بشكل دراماتيكي.

تركزت مظاهرات ليلة السبت في تل أبيب على نقطتين محوريتين، في ميدان “هابيما” وفي شارع كابلان، حيث بدأت كلتا المظاهرتين في الساعة 19:00، لكن المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان كانت قد بدأت بالفعل في الساعة 18:00. ولوح المتظاهرون خلال المسيرة بلافتات كتب عليها من بين أشياء أخرى: “لا للانقلاب” و “لا حل وسط! لا لنصف الديمقراطية”.

وستنظم مساء اليوم المظاهرات ضد الانقلاب القانوني في أكثر من 30 مركز احتجاج من مفرق غوما في الشمال حتى إيلات في الجنوب. من بين أمور أخرى، ستكون هناك مظاهرات في رعنانا، كفار سابا، موديعين، روش بينا، القدس، بئر السبع، بيت شيمش وريشون لتسيون.

كما تظاهر مئات الإسرائيليين اليوم في برلين ولندن وبازل ضد ما اسموه “الإضرار بالديمقراطية”. وسينضم إليهم في وقت لاحق اليوم الآلاف في شمال الولايات المتحدة – فانكوفر وسياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وشيكاغو وتورنتو وبوسطن ونيويورك وميامي. كما وحذر مفوض الشرطة السابق من “ثورة سياسية” في تظاهرات تل أبيب.

ويتهم المتظاهرون الحكومة الحالية بأنها تخطف الديمقراطية من خلال تلك الإصلاحات القضائية، كما اتهموها أنها تسعى لتحويل الكيان إلى ديكتاتورية. وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة “العنصرية والتمييز”.

وشارك 40 ألف إسرائيلي السبت الماضي، بمظاهرات احتجاجية رفضًا لحكومة نتنياهو، وذلك في تل أبيب و القدس وحيفا.

المصدر: مواقع