اعتبر ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن إمدادات الدبابات الأمريكية لنظام كييف حيلة من قبل إدارة بايدن تهدف إلى الحفاظ على سمعته.

وأضاف في حديث لقناة “Judging Freedom” على موقع “يوتيوب” أن العدد القليل من المركبات القتالية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا وكذلك المواعيد الطويلة لنقلها لن يؤثران على الوضع في الأزمة الأوكرانية لصالح كييف.

وقال “إنه غطاء سياسي، أنا هنا لأخبركم الآن: بايدن يعرف كل شيء وأوستن يعرف كل شيء وساليفان يعرف كل شيء، إنهم يعرفون جميعا أن الأمر قد انتهى، لذلك يخلقون فرصة للنظر في أعين الشعب الأمريكي والقول إنهم بذلوا قصارى جهدهم لمساعدة أوكرانيا لكن ذلك لم يكن كافيا، ويحاولون أن يظهروا أن الروس كبار للغاية ومخيفون، لكن الحقيقة هي أننا لا نحاول فعل شيء، نحن نضحي بأوكرانيا والجيش الأوكراني”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية