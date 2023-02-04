إمام مسجد الإمام الصادق (ع) في الدراز: نأمل إيجاد الطريق لمعالجة أوضاع السجناء في البحرين

تحدث العلامة البحراني الشيخ محمد صنقور، عن شكاوى السجناء في السجون البحرينية قائلا: “السجناء يشكون من سوء المعاملة والتضييق والكلام النابي وإنعدام الرعاية الصحية الكافية وبطء الاستجابة لطلب مراجعة الطبيب وشح الادوية”.

أضاف الشيخ صنقور في خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في منطقة الدراز البحرينية، اليوم الجمعة، يشكو السجناء من قصر المدة التي يسمحون لهم فيها بالخروج الى الاجواء المفتوحة حيث هي دون الساعة الواحدة يقضون فيها ضروراتهم والاتصال بأسرهم وعليهم ان يظلوا بعدها أكثر من 23 ساعة في الزانين المغلقة”.

أضاف: “ندعو ابناء الوطن الى اغلاق هذا الملف الانساني برمته واطلاق سراح جميع السجناء الذين سجنوا على خلفيات الاحداث، وإن لذلك آثار إيجابية تسهم في الاستقرار وشيوع اجواء التفاؤل.

وتابع الشيخ صنقور، “كذلك يشكو السجناء من حرمانهم من المشاركة في تشييع جنائز موتاهم وحضور مجالس العزاء، ومن قصر مدة الزيارة حيث لا تتجاوز نصف الساعة ويطالبون بتمديدها الى ساعتين في الشهر كما كان الامر فيما سبق، كما ويطالبوا بأن يسمح لستة من افراد الاسرة بدلا من الاربعة وان يكون لقاؤهم بأسرهم مباشرا دون عازل زجاجي، إذ أن اللقاء من وراء العازل الزجاجي يعد عقوبة تضاف الى عقوبة السجن وهو كذلك عقوبة لاسرة السجين واطفاله بالغة السوء”.

وأكمل العلامة البحريني متحدثا عن شكاوى السجناء من الغلاء إذ لفت الى ان “السجناء يبتاعون الثياب والغذاء والوسائل الصحية بأثمان تفوق الاسعار خارج السجن، كذلك اجرة الاتصال بالاقرباء تفوق الأجرة التي تتقاضاها شركات الاتصال خارج السجن”.

وتابع: “هذه بعض شكاوى السجناء ومطالبهم. وآمل في ان تجد وبقية مطالبهم طريقها للمعالجة الصادقة، فهي مطالب انسانية جديرة بعناية كبار المسؤولين لكونها ملحّة وهي في ذات الوقت ميسورة ومستحقة”.

وأطلق المعتقلون في البحرين في سجون النظام أكثر من نداء استغاثة، طالبوا فيها بتوفير ظروف إنسانية لهم، جراء الاوضاع السيئة والواقع الصعب وغير الإنساني داخل السجون.

المصدر: يونيوز