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February 3 2023 - 15:50

بلينكن يدفع نحو حرب اهلية في الضفة

منذ 33 mins 3 February، 2023
اشتباكات جنين
فلسطين - كيان العدو

يعتبر ملف الضفة الغربية  من الملفات الساخنة التي حملها وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في جعبته خلال جولته في فلسطين المحتلة ، ورغم التسريبات التي عبرت عن تململ وعدم رضى فلسطيني من نتائج جولة بلينكن خرج اعلام العدو بتسريب جديد ، ليظهر مدى الضغط الاميركي على السلطة الفلسطينية في محاولة لفرض خطة امنية اميركية في جنين ونابلس

 

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مدينة رام الله، الثلاثاء، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن الاجتماع بدأ بين الوزير الأمريكي والرئيس الفلسطيني. ( Palestinian Presidency - وكالة الأناضول )
 وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية  محمود عباس. 

وأفاد موقع “واللا” الإلكتروني أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن طلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال اجتماعهما (الثلاثاء) في رام الله، تنفيذ خطة أمنية أميركية للسيطرة على جنين ونابلس. وأوضح الموقع أن إدارة بايدن قدَّمت للسلطة خطة وضعها المنسق الأمني الأميركي الحالي في القدس، الجنرال مايكل فينزل، هدفها استعادة السيطرة على المدينتين في شمال الضفة الغربية .

 

سرايا القدس كتيبة جنين

 

وأشار الموقع إلى أن الكيان الصهيوني أعرب عن دعمه للخطة، لكن السلطة الفلسطينية لم تقدم بعد إجابة إيجابية، وقدَّمت سلسلة من التحفظات. وتأتي الخطة بسبب خوف الامريكيون والصهاينة من اندلاع  انتفاضة ثالثة

 

المصدر: اعلام العدو

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