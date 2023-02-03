الذهب يستقر بعد عمليات بيع مكثفة لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، إذ استوعب المتداولون تصريحات البنوك المركزية العالمية بشأن رفع أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار.

وبحلول الساعة 0233 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1916.31 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع اثنين بالمئة وسط عمليات بيع أمس الخميس مدفوعة بارتفاع الدولار وجني الأرباح.

ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 1915.80 دولارا.

المصدر: رويترز